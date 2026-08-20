Galatasaray'dan orta sahaya hamle! 21'lik yıldız için temas kuruldu - Son Dakika
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Galatasaray'dan orta sahaya hamle! 21'lik yıldız için temas kuruldu

Galatasaray\'dan orta sahaya hamle! 21\'lik yıldız için temas kuruldu
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Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken orta saha için yeni bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Sunderland forması giyen 21 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Noah Sadiki ile ilgilendiği ve futbolcunun menajeriyle temas kurduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın transfer çalışmaları kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'da forma giyen Noah Sadiki'yi gündemine aldığı iddia edildi.

The Sun'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın transfer için Sadiki'nin menajeriyle de temas kurduğu belirtildi.

SUNDERLAND YÜKSEK TEKLİF BEKLİYOR

Haberde, Sunderland'ın genç futbolcunun transferinden bu yaz yüksek bir gelir elde etmeyi beklediği ifade edildi. İngiliz ekibinin, Galatasaray'dan yüksek bir teklif gelmesi halinde Sadiki'nin transferine onay verebileceği öne sürüldü. Sunderland, Noah Sadiki'yi geçen yıl Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint-Gilloise'den 1,7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'dan orta sahaya hamle! 21'lik yıldız için temas kuruldu

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sunderland formasıyla 35 karşılaşmaya çıktı. Sadiki, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

Noah Sadiki'nin Sunderland ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY ORTA SAHAYI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Galatasaray yönetiminin, olası ayrılıkları da göz önünde bulundurarak orta sahaya yüksek profilli transferler yapmayı planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların Noah Sadiki'nin yanı sıra farklı adaylarla da görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan orta sahaya hamle! 21'lik yıldız için temas kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan orta sahaya hamle! 21'lik yıldız için temas kuruldu - Son Dakika
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