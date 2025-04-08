Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı - Son Dakika
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Spor

Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı

Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray\'ın iki futbolcusu da ceza aldı

PFDK, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a 1 maçtan men cezası verdi. İki oyuncu da cezasını kupada bir sonraki turda oynanacak Konyaspor maçında çekecek.

08.04.2025 17:05
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde PFDK'ye sevk edilen Barış Alper ve Kerem Demirbay'ın cezasını açıkladı.

KONYASPOR MAÇINDA YOKLAR

Kurul, iki futbolcuya da birer maç ceza verilmesinin kararlaştırdı. İki oyuncu da cezasını kupada bir sonraki turda oynanacak Konyaspor maçında çekecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu BARIŞ ALPER YILMAZ'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Türkiye Kupası, Kerem Demirbay, Alper Yılmaz, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ahmet Çak:
    Türkiye futbol federasyonu Türkiye tarihinin en çürük çökük sahipsiz gelen vuruyor giden vuruyor nedir be kardeşim şamar oğlanına çevirdiniz be derhal istifa edin ve Trabzon il sınırlarına dahi girmeyin 93 0 Yanıtla
  • ahmet dogdu:
    Tahrik söz konusu olduğu için 1 maç alması normal. Ama mourinho burun sıkması fiili saldırı niteliğinde olduğu için Tahrik indirimi çok anlamsız uygulanıp 3 maç verdiler. Kurullar maalesef ki KOÇ güdümlü hareket ediyor. 29 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    mirinho tazminatörüne ceza veremeyen TFF zaten Kendi elini kolunu bağlamıştı, beklenen sonuç, saplayan sapladıgı ile kaldı 27 1 Yanıtla
  • Fırat bilim:
    birer maç mı tebrik ederiz size TFF baya iyi ceza vermiş 0 24 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    zaten 1 maçın üzerinde verselerdi sıkıntı olurdu mhy barış alperi yumruklamasına rağmen 1 maç aldı 16 3 Yanıtla
  • 6490203:
    geçecen o işleri 1 4 Yanıtla
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