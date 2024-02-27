Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Ederek Liderliği Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Ederek Liderliği Sürdürdü

Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü. Maçta Carlos Vinicius'un hakeme küfür etmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vinicius'un ceza alıp almayacağı ise Futbol Disiplin Talimatı'na göre belirlenecek.

27.02.2024 09:27  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçti ve haftayı lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 12. ve 45+2. dakikada, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle kazandı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, maça ilk 11'de başladı. Vinicius, bir pozisyon sonrası hakeme küfür ederek tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

CEZA ALACAK MI?

Vinicius'un ceza alıp almayacağı merak edilirken Futbol Disiplin Talimatı'nın 75.maddesine göre ceza almayabilir. Bu maddede "Sözlü olarak gerçekleştirilen disiplin ihlallerinde, resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, izleyen kişiler tarafından ihlal olarak algılanacak tarzda söz için de delil olarak kabul edilebilir. VAR sisteminin uygulandığı müsabakalarda bu madde hükmü uygulanmaz" ifadeleri yer alıyor. Eğer bu hareket raporlarda yer almıyorsa Vinicius, PFDK'ya sevk edilmeyecek.

Galatasaraylı Carlos Vinicius'un hakeme küfürlü tepkisi sosyal medyanın gündeminde
Galatasaraylı Carlos Vinicius'un hakeme küfürlü tepkisi sosyal medyanın gündeminde

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Galatasaray, Antalyaspor\'u 2-1 Mağlup Ederek Liderliği Sürdürdü

Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Ederek Liderliği Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan Şimşek: Sözün bittiği yer, şerefi olmayan şampiyonluklar... 25 14 Yanıtla
  • Hasan Şimşek: Fred yaptığında neler olmuştu gördük, bakalım bekliyoruz TFFGS kararını 13 9 Yanıtla
  • Fatih Yildiz: Hasan Şimşek ağlama ağlayacaksan gel emzik vereyim 5 6 Yanıtla
  • YAGİBASAN: fener hakemler ile, galata hakemler ile gidiyor.Garip olan ise iki taraftar karşılıklı atışıyor fakat kendi takımlarını görmüyor. Türkiye ligi itibarsızlaşıyor... 7 3 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:49:02. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Ederek Liderliği Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement