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Galatasaray'da Sacha Boey Sezonun İlk Bölümünde En Fazla Forma Şansı Bulan Oyuncu - Son Dakika
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Galatasaray'da Sacha Boey Sezonun İlk Bölümünde En Fazla Forma Şansı Bulan Oyuncu

Galatasaray, Süper Lig'in ilk bölümünde 17 maçta 44 puan toplayarak averajla ikinci sırada yer aldı. Bu dönemde en çok forma şansı bulan oyuncu ise Sacha Boey oldu. Boey, 17 maçın tamamında forma giyerek bin 530 dakika sahada kaldı. Mauro Icardi ise 12 golle takımın en golcü ismi oldu. Fernando Muslera, Sacha Boey ve Lucas Torreira ise en fazla sarı kart gören oyuncular oldu.

Galatasaray\'da Sacha Boey Sezonun İlk Bölümünde En Fazla Forma Şansı Bulan Oyuncu
27.12.2023 - 11:09,
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Trendyol Süper Lig'de sezonun 17 maçlık ilk bölümünü averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da en fazla forma şansı bulan oyuncu Sacha Boey oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Galatasaray, sezonun ilk bölümünü aynı puanla lider bitiren Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada kapattı.

Galatasaray ligin ilk bölümünde 32 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk bölümünde toplam 25 futbolcu görev aldı.

En çok oynayan Sacha Boey

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmesi Fransız futbolcu Sacha Boey oldu.

Başarılı savunma oyuncusu, sarı-kırmızılı takımın ligde yaptığı 17 karşılaşmanın 17'sinde de forma giyerek bin 530 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Sacha Boey'i 17 maçta bin 464 dakika ile Mauro Icardi, 16 müsabakada bin 410 dakika ile Fernando Muslera, 16 karşılaşmada bin 370 dakika ile Lucas Torreira ve 17 maçta bin 314 dakika ile Kerem Aktürkoğlu takip etti.

En golcüsü Mauro Icardi

Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde en fazla golü Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi kaydetti.

Süper Lig'in ilk bölümünde sarı-kırmızılı 10 futbolcu, 31 kez ağları havalandırdı.

Gol krallığı yarışında Fenerbahçeli Edin Dzeko ile zirveyi paylaşan Mauro Icardi attığı 12 golle ilk yarıda takımının en skorer ismi olurken, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha beşer golle ikinci sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech ve Dries Mertens ikişer, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu da birer gol üretti.

Galatasaray hanesine yazılan bir golü ise MKE Ankaragücü maçında Hayrullah Bilazer kendi kalesine attı.

En hırçınlar Muslera, Boey ve Torreira

Süper Lig'de sezonun ilk bölümünü kırmızı kart görmeden bitiren Galatasaray'da en fazla sarı kart gören isimler Fernando Muslera, Sacha Boey ve Lucas Torreira oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk bölümünde 17 futbolcu, 36 sarı kart gördü. Bu futbolcular arasında dörder kart gören Muslera, Boey ve Torreira, en hırçın isim olarak dikkati çekti.

Futbolcuların performansı

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreGolSarıKırmızı
Sacha Boey1717153014

Mauro Icardi17161464121

Fernando Muslera16161410

4

Lucas Torreira16161370

4

Kerem Aktürkoğlu1715131452

Abdülkerim Bardakcı1514126812

Victor Nelsson129842

1

Dries Mertens15107922

Barış Alper Yılmaz178777

3

Kaan Ayhan166721

1

Davinson Sanchez8870913

Kerem Demirbay148674

1

Tete148670

1

Wilfried Zaha1376405

Angelino87604

1

Hakim Ziyech9654323

Sergio Oliveira10544113

Kazımcan Karataş65309

Tanguy Ndombele82209

Cedric Bakambu10118511

Günay Güvenç21120

1

Berkan Kutlu2198

Leo Dubois1156

Halil Dervişoğlu8

49

Yunus Akgün1

26

Kaynak: AA
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