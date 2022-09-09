Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da

09.09.2022 09:36
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da

Bitexen Giresunspor, Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti.

Bitexen Giresunspor, Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti.

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını tamamlayan Bitexen Giresunspor, kadrosuna son olarak Galatasaray'ın forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ı kattı. 26 yaşındaki oyuncuyu 1 yıl süreyle bedelsiz olarak kiralayan Bitexen Giresunspor, anlaşmaya göre Oğulcan Çağlayan'ın ücretinin tamamını karşılayacak. Karadeniz ekibi, dönemin son transferini, "Giresunsporumuz 26 yaşındaki forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağlamıştır. Oğulcan Çağlayan'a Giresunsporumuza 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.


YORUMLAR
500
Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer oldu Emre Akbaba, Adana Demirspor'a transfer oldu
Kaynak: DHA

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:13 Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özel yurt ücretlerine zam sınırı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
08:28 İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümüyle bir tarih kapandı! Kate Middleton'ın yeni unvanı prenses oldu
08:24 CHP'nin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" açıklaması sonrası Akşener'den spekülasyonlara tepki: Eylül linci başladı
01:08 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu
00:42 Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz
00:24 Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı
00:15 Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı
23:59 Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 09:53:05. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement