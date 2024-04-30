Galatasaraylı Sporcular Derneği Dayanışma Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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Galatasaraylı Sporcular Derneği Dayanışma Yemeği Düzenledi

Galatasaraylı Sporcular Derneği Dayanışma Yemeği Düzenledi

Galatasaraylı Sporcular Derneği, Point Otel Barbaros'ta düzenlediği dayanışma yemeğine birçok önemli ismi davet etti. Yemekte, derneğin başkanı Levent Nazifoğlu, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski başkanlarından Alp Yalman ve Burak Elmas, eski yöneticisi Ergun Gürsoy, eski divan başkanı İrfan Aktar, sarı-kırmızılı kadın futbol takımı ve davetliler yer aldı. Yemekte konuşan Nazifoğlu, sporcuların pazarlık içinde olmadığını ve başkan adaylarının listelerinin açıklandığında bunun görüleceğini belirtti. Ayrıca, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın önemli bir maça çıkacağını ve galibiyetleri halinde şampiyon olacaklarını ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklarını dile getirdi. Yemeğin sonunda ise Nazifoğlu, Derkan, Elmas, Yalman, Gürsoy ve Aktar, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na plaket verdi.

30.04.2024 23:29
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Galatasaraylı Sporcular Derneği, dayanışma yemeği düzenledi.

Point Otel Barbaros'taki yemeğe derneğin başkanı Levent Nazifoğlu, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski başkanlarından Alp Yalman ve Burak Elmas, eski yöneticisi Ergun Gürsoy, eski divan başkanı İrfan Aktar, sarı-kırmızılı kadın futbol takımı ile davetliler katıldı.

Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı camianın yemekte bir araya geldiğini belirterek, "Sporcular, asla bir pazarlığın içerisinde olmaz. Zaten başkanlığa aday olan kişilerin listeleri açıklandığında bunu göreceksiniz. Bu akşam 380 kişi burada. 200 kişiyi çağıramadık. Onlardan özür diliyorum. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın da bu hafta sonu maçı var. Kazandıkları takdirde ilk kez şampiyon olacaklar ve direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar. Takımın bu maçı kazanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Organizasyonun sonunda Levent Nazifoğlu, Aykutalp Derkan, Burak Elmas, Alp Yalman, Ergun Gürsoy ve İrfan Aktar ile birlikte Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na plaket verdi.

Kaynak: AA

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