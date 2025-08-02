Galatasaraylı taraftarlar Dursun Özbek\'i konuşturmadı

Süper Lig devi Galatasaray'da Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Victor Osimhen ve Leroy Sane için imza töreni düzenlendi.

TARAFTARLAR DURSUN ÖZBEK'İ KONUŞTURMADI

İmza töreni sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, büyük bir destek ve "Büyük Başkan" tezahüratıyla sahneye çıktı. Konuşmasına başlayan Dursun Özbek, konuşmakta oldukça zorlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Dursun Özbek'in her kullandığı cümlenin sonunda ''Oley, oley'' ve ''Efsane başkan'' gibi birçok tezahüratta bulunarak Özbek'in sözünü kesti. Dursun Özbek bu anlarda taraftarlara gülümseyerek el salladı.

İşte Dursun Özbek'in imza töreninde yaptığı o açıklamalar;

"SANE İLE HERKESİ KISKANDIRDIK"

"Son 3 sezonun şampiyonu, göğsünden 5 yıldızlı arması, şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve sportif yönetim kurulu arkadaşlarıma, Okan Hocama, futbolcularımız, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımıza teşekkür gönderiyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz ve sınırsız taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

Yeni bir hedefimiz var, Avrupa'da başarılı olmak. Bu hedefe ulaşmak için 2 değerli transfer yaptık. Bu önemli transferlerden birisi Leroy Sane, Alman milli takımının en önemli oyuncularından biri. Artık Galatasaray için ter dökecek.

Galatasaray'ın yaptığı hamleler sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Sezon biter bitmez yaptığımız bu hamleyle herkesi kıskandırdık. Kendisine hoş geldin diyorum, kulübümüze verdiği değer için Sane'ye teşekkür ediyorum."

"OSIMHEN... KELİMELERLE İFADE EDİLMEZ"

"Victor Osimhen... Gösterdiği performansla sadece Galatasaraylılar'ın değil tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Bundan da önemlisi kulübümüzle ve taraftarlarımızla kelimelerle ifade edilemeyecek bir bağ kurdu. Bugün burada olmasında bizim fedakarlığımız kadar kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun da payı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasaray'ı seçti."

"HEDEF ALTINCI YILDIZ"

"Altıncı yıldızımızın ilk adımı olarak 26. şampiyonluk için yola çıkıyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Tıpkı 5. yıldızdaki konsantrasyonumuz, adanmışlığımız ve birlikteliğimizle altıncı yıldıza ulaşacağız. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz."