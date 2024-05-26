Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı

Spor

Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2023-2024 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Ülkenin dört bir yanındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının başarısının coşkusunu yaşadı. Ankara'daki şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise Güvenpark oldu.

Karşılaşmayı Kızılay'daki kafelerde izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güvenpark'ta toplandı. Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde de şampiyonluk kutlaması yaptı.

Bazı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.