Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı

Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı

Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2023-2024 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı. Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyonluğa ulaşması, sarı-kırmızılı taraftarları sevince boğdu. Ankara'da Güvenpark başta olmak üzere birçok noktada kutlamalar gerçekleştirildi. Meşaleler yakılarak tezahüratlar yapıldı ve şehir turu atan taraftarlar, takımlarının 24. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

26.05.2024 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2023-2024 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Ülkenin dört bir yanındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının başarısının coşkusunu yaşadı. Ankara'daki şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise Güvenpark oldu.

Karşılaşmayı Kızılay'daki kafelerde izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güvenpark'ta toplandı. Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde de şampiyonluk kutlaması yaptı.

Bazı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Güvenpark, Konyaspor, Tümosan, Ankara, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:21 Kasa dolup taşacak İşte Galatasaray’ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
20:43 İstanbulspor’u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
23:06 Satır satır yazdılar Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım
22:49 Sözleri Ali Koç’u çileden çıkaracak Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı Sözleri Ali Koç'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
21:44 Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
21:43 Mersin’deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü Mersin'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü
21:39 İnegöl’de sokaklar karıştı Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı İnegöl'de sokaklar karıştı! Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı
21:32 Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var
21:09 Süper Lig’e veda eden son takım Ankaragücü oldu Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
18:30 Almanya’da dikkat çeken analiz: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye Almanya'da dikkat çeken analiz: Afrika'da etkili olan yeni güç Türkiye
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 23:32:13. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaraylı Taraftarlar Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement