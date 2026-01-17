Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki

Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki
17.01.2026 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı taraftarlar, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında, yenilen gol sonrası ve maçın bitiminin ardından uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlardan yönetime sert tepkiler geldi. Konuk ekip Gaziantep FK, 73. dakikada Bayo'nun attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaraylı taraftarlar, bu golün ardından ''Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca golden sonra top kendi oyuncularına geçince de ıslıkla protestolarına devam etti.

MAÇ SONUNDA TEPKİLER ARTTI

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından tepkiler gitgide arttı. Tüm stat, "Aciz yönetim istemiyoruz." ve, "Transferler nerede?" tezahüratları yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar stadı uzun süre boyunca terk etmeyerek yönetime tepki gösterdi.

Gaziantep FK, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gazi Uslu Gazi Uslu:
    Bu günler sizin iyi günleriniz tadını çıkarın.frenkitler 16 13 Yanıtla
  • Semih Aydın Semih Aydın:
    evet bu kadro değişmeli yedek külübesi evlere şenlik bazı oyunculara teşekkür edilmeli 1. Ahmet kutucu,m.icardi,ilkay teşekkür edilmeli. bunların yerine oyunu değiştirecek topçu lağzım yedek kulübesi bitik 4.5 tane oyun değiştirecek oyuncu lağzım külübeye . 17 3 Yanıtla
  • Mehmet.88 Mehmet.88:
    Antep defans oyuncusu o hatayı! yapmasaydi 9 3 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Antep’ten ziyade şikeci bahisçi ve beyazcilar yorum yapmış. Şaşırdıkmı hayır… 4 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:23
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 01:45:54. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaraylı taraftarlardan yönetime tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.