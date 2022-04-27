Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler - Son Dakika
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Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler

27.04.2022 12:43
Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Galatasaray Taraftar Derneği üyeleri, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Galatasaray Taraftar Derneği üyeleri, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan Galatasaraylı taraftarlar, Ramazan ayında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İftar yemeği sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Tavşanlı Galatasaraylılar Dernek Başkanı Kürşat Öztaş, amaçlarının Galatasaraylı taraftarların birbiriyle kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Öztaş, "Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Taraftarlarımız ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Amacımız Kütahya ve Tavşanlı'da yaşayan Galatasaray sevdalılarını bir araya getirip kaynaştırmak. İftar soframıza davetimize icabet edip katılan renktaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İftar yemeğinin ardından taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar sohbet ederek, gelecek sezon yapacakları etkinlikler hakkında fikir alışverişlerinde bulundular. - KÜTAHYA

Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler
Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler
Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler
Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler

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Galatasaray, Tavşanlı, Kütahya, İftar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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