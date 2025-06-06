Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası

Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası
06.06.2025 23:50
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, Galatasaray'da kiralık oynayan Napoli'nin yıldızı Osimhen'i almak için kişisel şartları iyileştirdiği, golcu ismin de son teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'da attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Victor Osimhen, birçok takımın radarına girdi. Sarı kırmızılar, yıldız ismi kadrosunda tutmak için büyük çaba sarf ederken, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise şu ana kadar ısrarından vazgeçmedi.

AL HİLAL, OSİMHEN TEKLİFİNİ İYİLEŞTİRDİ

İtalyan basınından ise Osimhen'le ilgili peş peşe iddialar geldi. Al Hilal'in Osimhen için teklifini artırdığı öne sürüldü. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Al Hilal'in Nijeryalı golcüyü transfer etmek için hem Napoli'ye ödenecek bonservis bedelini hem de oyuncuya sunulan maaş teklifini iyileştirdi.

Galatasaraylıları yakacak 'Osimhen' iddiası

Romano'nun aktardığı bilgilere göre Al Hilal'in Napoli'ye önerdiği bonservis bedeli 70 milyon euronun üzerine çıktı. Ayrıca Osimhen'e sunulan kişisel şartlar da revize edildi.

Galatasaraylıları yakacak 'Osimhen' iddiası

"OSİMHEN VE AL HİLAL ANLAŞTI"

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun geçtiği habere göre ise; Victor Osimhen ve Al-Hilal, kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Napoli, oyuncunun bonservisi için 75 milyon avro talep ederken, Al-Hilal 70 milyonda ısrar ediyor.

Galatasaraylıları yakacak 'Osimhen' iddiası

"OSİMHEN'İ INZAGHİ İKNA ETTİ"

Bir başka İtalyan gazeteci Nico Schira ise Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'yi işaret etti. Schira, Inzaghi'nin Osimhen'i ikna ettiğini yazdı.

Galatasaraylıları yakacak 'Osimhen' iddiası

"BİR ANLAŞMA YOK"

Osimhen'in arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba ise iddiaları yalanladı. Laba yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Victor Osimhen ve Al Hilal arasında bir anlaşma yok. Suudiler bu akşam resmen 3. tekliflerini yaptılar ancak Victor Osimhen tarafından kabul edilmedi.

Galatasaray'ın baskıları sürüyor ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler var. Victor acele etmiyor."

Suudi Arabistan, Galatasaray, Al Hilal, Napoli, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylıları yıkacak 'Osimhen' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • n5685244:
    fakir Fukaraya İslâm ülkelerine 1 çuval un 1 koli erzak gondermezker . Arabistan ABD İsrail dostu 52 1 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Sohayim osimheninize ülkenin başka derdi yok bu yapraklar ile uğraşıyoruz 22 7 Yanıtla
  • TÜRK:
    Reklam izlemeye geliyoruz ama arada bi tesadüfen haber çıkıyor karşımıza bilginiz olsun. Haberleri komple kaldırın rahatlayalım hep beraber 27 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Osimhen kalırsa kuşların yolmadık tüyünü bırakmaz Demedi demeyin! 12 4 Yanıtla
  • hbp9fndsn9:
    ya önemli değil.Biz ne oyuncular gördük.Geldiler ve gittiler.Daimi olan Galatasaray ve şampiyonluk.Bu takım oda olsa başkasıda olsa bir bütün halinde mücadele ediyor.Adam gidersede elbette geleceğini düşünerek gidecek.Ortada bir para var.Ama Galatasaray gibi mutlu olamaz.İlgi göremez. 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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