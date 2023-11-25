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Galatasaray'da deprem! Abdülkerim Bardakcı, sakatlandı - Son Dakika

Galatasaray'da deprem! Abdülkerim Bardakcı, sakatlandı

Galatasaray'ın yıldız ismi Abdülkerim Bardakcı, son idmanda yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

25.11.2023 - 18:37,  Güncelleme: 18:41
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Süper Lig devi Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi yapılan son idmanda takımın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, sakatlandı. Milli futbolcu, o nedenle kadroya dahil edilmedi.

SON İDMANDA SAKATLANDI

Yayıncı kuruluşun haberine göre, başarılı oyuncu son idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçta riske edilmedi.

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"MANU MAÇINA HAZIR ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Yıldız futbolcunun sağlık durumu hakkında konuşan Okan Buruk ise, "Abdülkerim dünkü antrenmanda ufak bir ağrı hissetti, biz de riske etmek istemedik. Manchester United maçına onu hazır etmeye çalışacağız" dedi.

Galatasraay'da deprem! Takımın bel kemiği sakatlandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da deprem! Abdülkerim Bardakcı, sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da deprem! Abdülkerim Bardakcı, sakatlandı - Son Dakika
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