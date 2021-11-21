Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek derbide 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere, 90+4. dakikada galibiyeti getiren gol sonrası GS TV'de büyük yıkım yaşandı.
Karşılaşmayı anlatan spikerlerden Serbay Şenkal, Crespo'nun golü sonrası masaya vurarak "Aman yarabbim, aman yarabbim, 94'te gol yedik. Halil Umut Meler gerçekten sana yazıklar olsun. Bütün dengemizi bozdun, sana yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galibiyet golü sonrası GS TV spikerleri masayı yumrukladı: Aman yarabbim - Son Dakika Spor