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Galibiyet hasreti 2 maça yükseldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si adeta komada - Son Dakika

Galibiyet hasreti 2 maça yükseldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si adeta komada

09.02.2022 00:48

İngiltere Championship'in 31. haftasında Hull City, deplasmanda Derby Country'e 3-1 yenildi. Acun Ilıcalı'nın satın almasından sonra ilk yenilgisini geçen hafta alan Hull, bu hafta da kazanamayarak galibiyet hasretini 2 maça yükseltti. Diğer taraftan İngiliz ekibinde teknik direktör Şota Arveladze, takımın başında çıktığı 3 maçta 2 yenilgi aldı.

Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra peş peşe galibiyetlerle adından söz ettiren Hull City, İngiltere Championship'in 31. haftasında Derby Country'e 3-1 mağlup oldu.

TÜM GOLLER DERBY COUNTRY'DEN

Karşılaşmada Derby Country'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Forsyth, 38. dakikada Lawrence ve 47. dakikada Ebosele kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 65. dakikada Derby Country forması giyen Forsyth'den geldi.

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ŞOTA, 3 MAÇTA 2 YENİLGİ ALDI

Hull City'de Grant McCann'le yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Şota Arveladze, takımın başında çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Son Derby Country yenilgisiyle Hull City, 32 puanda kaldı ve ligde 19. sıraya yerleşti.

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Acun Ilıcalı, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galibiyet hasreti 2 maça yükseldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si adeta komada - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galibiyet hasreti 2 maça yükseldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si adeta komada - Son Dakika
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