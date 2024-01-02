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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında 6 kez gol sevinci yaşandı.
Mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekibin teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sonu taraftarlarını selamladığı sırada evlilik yüzüğünü düşürdü. Başarılı antrenörün o anları büyük beğeni aldı.
Evlilik yüzüğünü düşüren Jürgen Klopp, kameramanın da yardımıyla yüzüğünü buldu ve yüzüğü öperek eşine mesaj yolladı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları - Son Dakika