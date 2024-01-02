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Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları - Son Dakika
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Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp Newcastle United'ı 4-2 yendikleri maçın ardından taraftarlarını selamlamak için sahaya girerken evlilik yüzüğünü düşürdü. Kameramanın yardımıyla yüzüğünü bulan başarılı teknik adamın o anları milyonlarca etkileşim aldı.

02.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 12:04
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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'ı konuk etti. İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında 6 kez gol sevinci yaşandı.

KLOPP YÜZÜĞÜNÜ DÜŞÜRDÜ

Mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekibin teknik direktörü Jürgen Klopp, maç sonu taraftarlarını selamladığı sırada evlilik yüzüğünü düşürdü. Başarılı antrenörün o anları büyük beğeni aldı.

EŞİNE MESAJ YOLLADI

Evlilik yüzüğünü düşüren Jürgen Klopp, kameramanın da yardımıyla yüzüğünü buldu ve yüzüğü öperek eşine mesaj yolladı.

İşte o anlar;

Milyonlarca kez izlendi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
Milyonlarca kez izlendi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
Milyonlarca kez izlendi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp\'un maç sonuna damga vuran o anları
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: çok başarılı bir teknik adam vede karakter olarak ta kalite Yanıtla 12 0

Jürgen Klopp, Liverpool, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları - Son Dakika
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