Galler maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın son durumu belli oldu

A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde Galller ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin kulüp açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"KAS İÇİNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ"

A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.