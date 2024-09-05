Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy Türkiye'ye Karşı İyi Bir Test Olacağını Söyledi - Son Dakika
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Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy Türkiye'ye Karşı İyi Bir Test Olacağını Söyledi

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy Türkiye\'ye Karşı İyi Bir Test Olacağını Söyledi

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye'ye karşı oynayacakları maçın iyi bir test olacağını ve oyuncularının var güçleriyle oynamalarını beklediğini söyledi. Bellamy, Türkiye'nin başarılı bir takım olduğunu ve zayıf noktalarının olduğunu belirtti. Ayrıca, Galler'in teknik direktörü olmaktan memnun olduğunu ve takımın adım adım ilerlemek istediğini ifade etti.

05.09.2024 20:42
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Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, " Türkiye'ye karşı oynamak bizim için de iyi ve önemli bir test olacak. Bireysel olarak çok iyi oyunculara sahip olduklarını herkes biliyor. Çok da başarılılar. Zayıf noktaları her takımın olduğu gibi var. Yarıdan beklentim tüm oyuncularımın var gücüye oynamaları. Premier Lig'de oynayan yüksek profile sahip tempoya alışık oyuncularım var. Bu bizim için avantaj olabilir, onlara problem çıkarabiliriz" dedi.

Galler, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy ve futbolculardan Aaron Ramsey açıklamalarda bulundu. Montella yönetimindeki Türkiye'nin iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdiğine değinen Craig Bellamy, " Avusturya'ya hazırlık maçında kaybettikten sonra yavaş yavaş kendi kadrosunu geliştirdi. Değişikliğe oyuncuları adapte oldu, 5-2-3 oynayabildi. Türkiye'ye karşı oynamak bizim için de iyi ve önemli bir test olacak. Bireysel olarak çok iyi oyunculara sahip olduklarını herkes biliyor. Çok da başarılılar. Zayıf noktaları her takımın olduğu gibi var. Yarıdan beklentim tüm oyuncularımın var gücüye oynamaları. Premier Lig'de oynayan yüksek profile sahip tempoya alışık oyuncularım var. Bu bizim için avantaj olabilir, onlara problem çıkarabiliriz. Defansımızı kompakt tutmalıyız. Uluslar Ligi'nde her maçı kazanmak istiyoruz. En iyi kadromuzla sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

"GALLER'İN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAKTAN ÇOK MEMNUNUM VE GURURLUYUM"

Galler Milli Takımı ile ilk ilk maçında çıkacak olmasıyla ilgili Bellamy, "Oyuncu grubumdan çok memnunum. Birkaç oyuncu ile daha önce çalıştım, öğrenmeye açık oyuncularım var. Gelişen bir ekibiz. Galler'in teknik direktörü olmaktan çok memnunum ve gururluyum. Çok güzel bir hikaye yazacağımıza inanıyorum. Yavaş yavaş bir yapı oluşturacağız. Adım adım ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Craig Bellamy sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bazı alışkanlıklar çok önemlidir, bunlardan da faydalanabiliriz. İyi oynamalı ve topa hakim olmalıyız. Oyuncularım çok zeki, kendilerini göstereceklerdir. Türkiye maçına hazırlıklıyız, her şey olabilir. Takım kaptanımız çok yetenekli bir oyuncu, büyük bir lider. Tam anlamıyla bir profesyonel, kadromda olması çok büyük şans. Oyuncularım Galler için oynuyor ve kendi ülkeleri için oynuyor. Bunun farkında olmalılar."

AARON RAMSEY: HEYECAN VERİCİ BİR KADROMUZ VAR

Galler Milli Takımının Kaptanı Aaron Ramsey ise, "Heyecan verici bir kadromuz var. Bir değişim sürecindeyiz. Ben de bu genç ve yetenekli kadroya katkı sağlayabileceğime inanıyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Genç takım arkadaşlarıma katkıda bulunmak istiyorum. Milli takımı bırakmayı asla düşünmedim. Bu kadroda Dünya Kupası'na doğru devam etmek istiyorum. Kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum, Uluslar Ligi'nde oynamak ve sonrasında da devam etmek istiyorum. Bu takımda heyecan verici bir potansiyel var. Takımımız çok iyi oynuyor, 6 maçımız var grupta, güzel bir dönemin bizi beklediğine inanıyorum" dedi.

Geçen yıl Türkiye ile 2 maç oynadıklarını hatırlatan Ramsey, "Altı maçımızda da elimizden geleni yapacağız. Geçen yıl Türkiye ile iki maç oynadık, Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek final oynadılar ve Türkiye'nin çok heyecan verici bir takımı var. Zorlu bir mücadele olacak, sonucu göreceğiz. Artık yeni bir teknik direktörümüz, farklı bir oyun yapımız ve takımımız var. Kaliteli oyunculara sahibiz. Gruptan çıkmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy Türkiye'ye Karşı İyi Bir Test Olacağını Söyledi - Son Dakika

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