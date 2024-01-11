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Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçak acil iniş yaptı - Son Dakika
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Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için Fildişi Sahili'ne giden Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, oksijen yetersizliği nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı. Futbolcuların nefes almakta zorlandığı ve bazı oyuncuların baygınlık geçirdiği belirtildi. Gambiya Teknik Direktörü Tom Saintfiet, uçağa biner binmez uykuya daldıklarını ve karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldıklarını açıkladı.

Gambiya Milli Takımı\'nı taşıyan uçak acil iniş yaptı
11.01.2024 - 15:19,
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Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için organizasyonun yapılacağı Fildişi Sahili'ne giden Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, oksijen yetersizliği nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı.

Gambiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kafileyi taşıyan uçak, kabin basıncı ve oksijen seviyesindeki düşüklük sebebiyle kalkıştan 9 dakika sonra başkent Banjul'a geri döndü.

Ülke basınında yer alan haberlerde, aralarında Beşiktaşlı Omar Colley ve Ankaragücü'nde oynayan Ali Sowe'un da yer aldığı futbolcuların nefes almakta zorlandığı ve bazı oyuncuların baygınlık geçirdiği belirtildi.

Gambiya Teknik Direktörü Tom Saintfiet, uçağa biner binmez uykuya daldıklarını belirterek, "Hayatımın nasıl geçtiğine dair kısa rüyalar gördüm. Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalıyorduk. Yarım saat daha uçsaydık hepimiz ölmüş olurduk. Bazı oyuncular inişten sonra hemen uyanmadı." açıklamasını yaptı.

Futbolculardan Saidy Janko da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, uçakta aşırı bir sıcaklık olduğunu kaydederek, "Çok küçük bir uçaktı ve terden sırılsıklam olduk. İnsanlar derin uykuya dalmaya başladı. Şiddetli ağrılar ve baş dönmeleri oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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