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Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı - Son Dakika
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Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı

Beşiktaş'ın Omar Colley ve Ankaragücü'nün Ali Sowe'un da bulunduğu Gambiya Milli Takımı kafilesini taşıyan uçakta, oyuncular oksijen yetersizliğinden dolayı bayıldı. İki futbolcu da olaydan etkilendi ve son antrenmana katılamadı. Uçak, yaşananların ardından Gambiya'ya geri döndü.

11.01.2024 - 14:18,
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Beşiktaş'ın 31 yaşındaki stoperi Omar Colley ve Ankaragücü'nün 29 yaşındaki forveti Ali Sowe'un da yer aldığı Gambiya Milli Takımı kafilesini, Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili'ne götürmek üzere yola çıkan uçakta şok bir olay yaşandı.

Sane Malang'ın haberine göre Gambiyalı oyuncuları Fildişi Sahili'ne taşıyan uçakta çok sayıda oyuncu oksijen yetersizliğinden dolayı bayıldı. Gambiya'da, iki futbolcu olaydan ciddi şekilde etkilendi ve son antrenmana katılmadı.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda ilk maçında 15 Ocak Pazartesi Senegal ile karşılaşacak olan Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın yaşananların ardından Gambiya'ya döndüğü belirtildi.

Gambiya Milli Takımı\'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
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