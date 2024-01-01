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Gana Milli Futbol Takımı'na 3 Süper Lig oyuncusu çağrıldı - Son Dakika
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Gana Milli Futbol Takımı'na 3 Süper Lig oyuncusu çağrıldı

Gana Milli Futbol Takımı'nın 34. Afrika Uluslar Kupası kadrosunda Fenerbahçe'den Alexander Djiku, Beşiktaş'tan Daniel Amartey ve Yılport Samsunspor'dan Kingsley Schindler yer aldı. Kupa, Fildişi Sahili'nde düzenlenecek ve 13 Ocak'ta başlayacak.

Gana Milli Futbol Takımı\'na 3 Süper Lig oyuncusu çağrıldı
01.01.2024 - 16:27,
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Gana Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu ilan edilirken, Trendyol Süper Lig'den 3 oyuncu kadroya çağrıldı.

???????Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Gana'nın kadrosunda, Alexander Djiku (Fenerbahçe), Daniel Amartey (Beşiktaş) ve Kingsley Schindler (Yılport Samsunspor) de yer aldı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gana Milli Futbol Takımı'na 3 Süper Lig oyuncusu çağrıldı - Son Dakika
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