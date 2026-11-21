Gana, Türkiye Ampute Milli Takımı'nı penaltılarda 4-3 yenerek finale yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Gana'ya normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 4-3 yenilerek elendi. Grup lideri olarak son 16'da Kolombiya'yı, çeyrek finalde Japonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde veda etti.
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Gana'ya normal süresi 1-1 tamamlanan maçta penaltılar sonucunda 4-3 mağlup olarak yarı finalde elendi.
Meksika'nın San Juan de los Lagos kentindeki organizasyonda grup aşamasını lider tamamlayan, son 16 turunda Kolombiya'yı, çeyrek finalde ise Japonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde Gana ile karşılaştı.
Normal süresi 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Gana finale yükseldi.
İstanbul'da son olarak 2022'de düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türkiye, organizasyona yarı finalde veda etti.
Kaynak: AA
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