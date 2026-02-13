Gaon Choi Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Gaon Choi Altın Madalya Kazandı

13.02.2026 00:00
Güney Koreli Gaon Choi, 2026 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar halfpipe'da altın madalya aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard kadınlar halfpipe kategorisinde Güney Koreli Gaon Choi, altın madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde snowboard kadınlar halfpipe finali, Livigno Kar Park'ta yapıldı.

Gaon Choi, son hakkında ulaştığı 90,25 puanla altın madalya kazandı. İlk olimpiyat deneyimini yaşayan 17 yaşındaki Choi, Milano-Cortina 2026'da madalya kazanan en genç sporcu oldu.

Önceki iki olimpiyatın şampiyonu ABD'li Chloe Kim, bu kez 88 puanla gümüş madalyada kaldı.

Japon Mitsuki Ono ise 85 puanla bronz madalya aldı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Spor, Son Dakika

