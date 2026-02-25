Gardi, Galatasaray'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gardi, Galatasaray'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Gardi, Galatasaray\'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı
25.02.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gardi, Galatasaray\'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı
Haber Videosu

Aracı menajer George Gardi, Galatasaray'ın transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Ademola Lookman'ı Galatasaray'a getirmeyi çok istediğini ancak başaramadığını ifade eden Gardi, ''Lookman'ı transfer etmeyi denedim, Osimhen transferini taklit etmek istedim; satın alma opsiyonlu kiralama. Ama onlar onu satmak istemedi. Ocak ayında da aynı şey oldu, bu sefer Atalanta'nın talepleri çok yüksekti.'' dedi.

Son sezonlarda Galatasaray'ın önemli transferlerinde payı bulunan aracı menajer George Gardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanacak maç öncesi TuttoSport'a açıklamalarda bulundu.

"MAAŞLI ÇALIŞAN DEĞİLİM"

Galatasaray'daki görevi hakkında konuşan Gardi, ''Galatasaray'ın maaşlı çalışanı değilim. Önemli işler yapıldı ve Galatasaray'ın saygısını korumaya devam etmeyi umuyorum.'' dedi.

"LOOKMAN'I GETİREMEDİM"

''En büyük pişmanlığınız? Kaçırdığınız en büyük fırsat?'' sorusuna cevap veren George Gardi, "Özellikle üst düzey oyuncular söz konusu olduğunda, bazı transferlerin sonuçlanmaması normaldir. Bunun sayısız değişkeni ve koşulu vardır. Geçen yaz Inter ile anlaşma bozulduktan sonra Lookman'ı transfer etmeyi denedim, Osimhen transferini taklit etmek istedim; satın alma opsiyonlu kiralama. Ama onlar onu satmak istemedi. Ocak ayında da aynı şey oldu, bu sefer Atalanta'nın talepleri çok yüksekti." ifadelerini kullandı.

"KENAN'ı GALATASARAY'A İSTEDİK''

''Peki ya Kenan Yıldız? Üç yıl önce, eski Juventus sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'ın teklifinden ikna olmuş görünüyordu?'' şeklindeki soruya da cevap veren ünlü menajer, "O zamanlar Kenan Yıldız bir gençti. Juventus'un Primavera takımında oynayan ve Next Gen'de boy göstermeye başlayan, reşit olmak üzere olan bir gençti. Müthiş bir yetenek, ancak henüz tam olarak açığa çıkmamış bir yetenek. Ocak 2023'ün sonunda görüşmeleri başlatmak için Torino'ya gidip Juventus ile görüştüm. Rakamlar konusunda anlaşmazlıklar vardı; Juventus 7 milyon istiyordu ancak menajer kabul etmedi. 2023 yazında tekrar denedim, ancak o noktada oyuncunun kulüp içindeki değeri artmıştı ve Juventus'un talepleri de katlanarak artmıştı." sözlerini sarf etti.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gardi, Galatasaray'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan herkesi ters köşe yapacak sözler İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama "İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı Çığlıklara ilk komşular koştu Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu
Görüntüler geldi Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
Enkazdan ilk görüntüler Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay

22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
21:30
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
20:59
Arakçi’den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 22:20:16. #7.12#
SON DAKİKA: Gardi, Galatasaray'a getiremediği dünyaca ünlü yıldızı ilk kez açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.