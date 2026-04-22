Voleybol Erkekler CEV Kupası finali rövanşında Almanya ekibi Lüneburg'u 3-0 yenen İtalya temsilcisi Gas Sales Bluenergy Piacenza, şampiyon oldu.
PalaBanca'da oynanan karşılaşmada milli voleybolcu Efe Mandıracı'nın da forma giydiği Gas Sales Bluenergy Piacenza, 25-20, 25-17 ve 25-21'lik setlerle galip geldi.
İlk maçı da aynı skorla kazanan İtalya ekibi, Erkekler CEV Kupası'nı müzesine götürdü.
Son Dakika › Spor › Gas Sales Piacenza CEV Kupası'nın Şampiyonu - Son Dakika
