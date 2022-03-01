Gasperini'den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Gasperini'den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama

01.03.2022 10:25
Gasperini'den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Rus ve Ukraynalı futbolcular hakkında açıklama yapan teknik direktör Gian Piero Gasperini, "İkisi de birbirine saygı duyuyor.

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Rus ve Ukraynalı futbolcular hakkında açıklama yapan teknik direktör Gian Piero Gasperini, "İkisi de birbirine saygı duyuyor. İyi arkadaşlar" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş devam ederken, Atalanta'nın Ukraynalı orta saha oyuncu Ruslan Malinovskyi, perşembe günü Avrupa Ligi son 32 turunda oynadıkları maça, formasının altında 'Ukrayna'da savaşa hayır' yazan bir tişörtle çıkmıştı. Malinovskyi, Olympiakos'a attığı golün ardından da ülkesine bu yazıyla destek mesajı göndermişti.

Atalanta, İtalya Serie A'da dün oynanan 27'nci hafta mücadelesinde de sahasında Sampdoria'yı 4 - 0 mağlup ederken, Ukraynalı Ruslan Malinovskyi ve Rus futbolcu Aleksey Miranchuk de forma giydi. Ukraynalı Malinovskyi ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, Rus oyuncu Miranchuk 59'uncu dakikada oyuna girip, 86'ncı dakikada da takımının 4'üncü golüne imza attı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında da Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'ye, Rus ve Ukraynalı futbolcuların aynı takımda forma giymeleriyle ilgili soru yöneltildi. Gasperini, konuyla ilgili gelen soruya, "İkisi de birbirine saygı duyuyor. İyi arkadaşlar" şeklinde yanıt verdi.


- İstanbul
Gasperini'den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama
YORUMLAR
500
Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor! Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor! Son dakika gündem: Bir Rus milyarder daha savaşa karşı çıktı Son dakika gündem: Bir Rus milyarder daha savaşa karşı çıktı

İtalyan, Ukrayna, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gasperini'den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
09:51 Toshiba CEO'su Tsunakawa görevinden ayrıldı, yerine Şimado Taro geldi
09:49 Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Yaralanan taksici, arabasını hastaneye sürdü
09:43 Savaş çıkınca sipariş iptalleri arttı, para iadeleri devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:32:30. #1.12#
SON DAKİKA: Gasperini'den Rus ve Ukraynalı futbolcuları hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement