Gazeteci Ahmet Ercanlar: Akın Gürlek\'e destek verilmeli, futbolda temizlik isteniyorsa herkes yanında olmalı

Fenerbahçeli kimliği ile bilinen gazeteci Ahmet Ercanlar, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercanlar, futbolun temizlenmesi için Başsavcı Akın Gürlek'e destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Ercanlar, "Sonu nereye giderse gitsin Başsavcı Akın Gürlek'e destek verilmeli. Çok büyük işler yapılıyor. Futbolda temizlik isteniyorsa herkes yanında olmalı" ifadelerini kullandı.
