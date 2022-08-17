Gaziantep ALG Spor, Avrupa'da sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Gaziantep ALG Spor, Avrupa'da sahaya çıkıyor

17.08.2022 21:14
Gaziantep ALG Spor, Avrupa'da sahaya çıkıyor

Gaziantep ALG Spor, Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur ilk maçında oynayacağı Brann maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep ALG Spor, Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur ilk maçında oynayacağı Brann maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Gaziantep ALG Spor, ilk maçına yarın çıkıyor.

Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Şampiyonlar Ligi ilk maçında yarın saat 18.00'da Norveç ekibi SK Brann ile karşı karşıya gelecek. Norveç ekibinin de onay vermesiyle birlikte Gaziantep ALG Spor - SK Brann maçı Sırbistan'ın Subotica şehrinde oynanacak.

Son hazırlıklarını bugün yaptığı çalışma ile tamamlayan Sarı-grili takım, maç saatini beklemeye başladı. ALG Spor, yarın karşılaşacağı Norveç ekibi Brann'ı geçmesi halinde 21 Ağustos'ta bu kez Sırbistan ekibi Subotica ile yine deplasmanda karşı karşıya gelecek.

"İnanıyoruz, başaracağız"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Şampiyonlar Ligi eleme 1. turunda yarın karşılaşacakları Brann maçına hazır olduklarını belirterek, "Çok iyi hazırlandık, heyecanlıyız. İki sezon önce ilk kez katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nden şanssız bir şekilde elenmiştik. Bu kez inanıyoruz, başaracağız. Kadromuza çok iyi isimler kattık, çok iyi hazırlandık ve teknik ekibimiz, oyuncularımız maçı bekliyoruz. Brann zorlu bir rakip, kolay olmayacak ama biz de kollektif futbol oynayan bir takımız, teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. İnşallah önce Brann'ı, ardından da 21 Ağustos'da Subotica'yı eleyerek şampiyonlar liginde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Norveç, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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