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Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti ve 2-1 galip geldi. Maçı seyircisiz oynama cezası alan Gaziantep ALG Spor, geriye düştüğü maçı Demba ve Patrica'nın attığı gollerle kazandı. Kulüp başkanı Ali Gözcü, galibiyetten önce verilen cezanın üzdüğünü belirterek takımı tebrik etti.

Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş\'ı 2-1 mağlup etti
15.01.2024 - 12:44,  Güncelleme: 12:47
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Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 16. hafta mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta mücadelesinde Gaziantep ALG Spor, Beşiktaş'ı konuk etti. TFF'den bir maç seyircisiz oynama cezası alan ve Beşiktaş karşısına taraftarından yoksun çıkan Gaziantep Alg Spor, 1-0 geriye düştüğü maçı 49. dakikada Demba ve 84'te Patrica'nın attığı gollerle 2-1 kazandı. Sarı-grili takım, maç sonu büyük sevinç yaşarken galibiyetin coşkusunu maçı tel örgüler dışında takip eden az sayıda taraftarla kutladılar.

"Kazandık ama verilen ceza bizi üzdü"

Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, geriye düştükleri maçta Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Öncelikle çok güzel maç oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen kazanmasını bildik. Ama bu galibiyetten önce kulübümüze verilen bir maçlık ceza bizi çok üzdü. Olaylarla hiç bir ilgimiz olmadığı halde ALG Spor cezalandırıldı ve bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Ligin ilk yarısında bize yakışmayan sonuçlar aldık. Beşiktaş karşısında aldığımız galibiyet ile yeni bir sayfa açıp çıkışa geçmek istiyoruz. Bu galibiyetten dolayı takımımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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