Gaziantep Alg Spor, Beylerbeyi'ni mağlup ederek 5. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Gaziantep Alg Spor, Beylerbeyi'ni mağlup ederek 5. galibiyetini aldı

Gaziantep Alg Spor, Beylerbeyi\'ni mağlup ederek 5. galibiyetini aldı

Gaziantep Alg Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 29. haftasında evinde konuk ettiği güçlü rakibi Beylerbeyi'ni 2-1 mağlup ederek Hilmi Bugüner yönetiminde üst üste 5. galibiyetini aldı. Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, galibiyetten memnun olduklarını ve sezonu ilk 5 içinde tamamlayarak taraftarları mutlu etmek istediklerini belirtti.

28.04.2024 17:13
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Gaziantep Alg Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 29. haftasında evinde konuk ettiği güçlü rakibi Beylerbeyi'ni 2-1 mağlup ederek Hilmi Bugüner yönetiminde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Gaziantep Alg Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi 29. haftasında Beylerbeyi'ni konuk etti. Mehmet Hayri Özkeçeci Stadyumu'nda oynanan maçta taraftar desteğini de arkasına alan Gaziantep Alg Spor, ilk yarıda Patrica Seteco, ikinci yarıda ise Pambani'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Gaziantep ALG Spor, bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

Başkan Ali Gözcü, sonuçtan memnun

Güçlü rakibi Beyerbeyi'ni 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, "Güçlü rakibimiz Beylerbeyi karşısında çok güzel oyun ortaya koyarak kazanmayı başardık. Haftaya ligi tamamlayacağız ve son maçımızı da kazanarak sezonu ilk 5 içinde tamamlayıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah bu sezondan gereken dersi çıkarıp gelecek sezon yine son ana kadar şampiyonluk kovalayan bir takım izlettirmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep ALG Spor, ligin son haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray'a konuk olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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