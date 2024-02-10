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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin özellikle ilk yarısında beklenen sonuçları alamayan ve zirvenin gerisinde kalan Gaziantep ALG Spor, transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen hafta İstanbul deplasmanında Ataşehir Belediyespor'u mağlup ederek lider Fenerbahçe ile puan farkını 10'a düşüren Gaziantep ALG Spor, transfer çalışmalarında boş durmadı. Sarı-grili takım, Amed Spor'un başarılı kalecisi Hilal Subay, Fomget'in orta saha oyuncusu Tuğba Karataş, Hırvatistan'ın Split takımında oynayan Slovenyalı orta saha oyuncusu Luana Zajmi ve Bağcılar Evrenspor'dan stoper Büşra Taşkın'ı kadrosuna kattı. Gaziantep ALG Spor, 4 transferle kadrosunu güçlendirirken ligde kalan haftalarda yeniden üst sıraları hedefliyor.

"Önemli isimler kadroya dahil oldu"

Transferlerle ilgili konuşan Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Özellikle ilk yarıda bize yakışmayan sonuçlar aldık. Teknik ekibimizin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarımıza başladık ve ligimizin önemli takımlarında forma giyen ve yurt dışından da bir futbolcu olmak üzere iyi oyuncuları kadromuza kattık. İnanıyorum ki yeni transferlerimizle birlikte ALG Spor, tekrar eski başarılı günlerine kavuşacak ve yeniden üst sıralarda yer almaya çalışacaktır. ALG Spor asla pes etmez ve sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kalan maçlarımızda tüm taraftarlarımızdan desteklerini sürdürmelerini istiyoruz, çünkü onların desteği bizim için çok önemli ve değerli" diye konuştu. - GAZİANTEP