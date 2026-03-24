Gaziantep Basketbol 4. Maçını Kaybetti
Gaziantep Basketbol 4. Maçını Kaybetti

24.03.2026 11:27
Gaziantep Basketbol, liderliği Çayırova Belediyespor'a kaptırarak 4 maçlık mağlubiyet serisine girdi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Gaziantep Basketbol, liderliği Çayırova Belediyespor'a kaptırdı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 11. haftasında OGM Ormanspor'u 102-94 yenerek liderliği Çayırova Belediyespor'dan devralmıştı.

Fenerbahçe Koleji RAMS karşısında aldığı 90-79'luk galibiyetin ardından 16 maç üst üste kazanan Güneydoğu temsilcisi, 26. haftada Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol'a 86-73 mağlup olarak galibiyet serisini sona erdirdi.

Gaziantep ekibi, 27. haftada Fenerbahçe Koleji RAMS'e 86-82 yenilerek bu kez mağlubiyet serisine başladı. Kırmızı-siyahlılar, ardından OGM Ormanspor'a 86-80 ve dün oynanan Çayırova Belediyespor karşılaşmasında 96-93 mağlup oldu.

Bu sonuçla liderliği 18 hafta sonra yeniden rakibine kaptıran Gaziantep temsilcisi, başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde iki sezonda ilk kez üst üste 4 maç kaybetti.

Gaziantep Basketbol, 52 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

Basketbol, Gaziantep, Spor

