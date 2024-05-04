Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyespor'u yenerek yarı finale yükselmek istiyor - Son Dakika
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Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyespor'u yenerek yarı finale yükselmek istiyor

Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyespor\'u yenerek yarı finale yükselmek istiyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final etabında 1-1'lik serinin son maçında Gaziantep Basketbol, rakibi Çayırova Belediyespor'u yenip yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. İlk maçı kazanan Gaziantep Basketbol, ikinci maçta yenilerek seriyi 1-1'e getirdi. Takımın başantrenörü Ali Yıldırım, hataları analiz ettiklerini ve turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai ise oyuncularına güvendiklerini ve pazar günü kazanan taraf olacaklarına inandıklarını söyledi.

04.05.2024 11:15
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final etabında 1-1'lik serinin son maçında Gaziantep Basketbol, rakibi Çayırova Belediyespor'u yenip yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Play-off çeyrek final etabının ilk maçında Çayırova Belediyespor'u 98-92 yenerek seride 1-0 öne geçen Gaziantep Basketbol ikinci maçta rakibine 109-96 yenildi ve seride 1-1 oldu.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride rakibini yenmenin hesaplarını yapan kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına devam ediyor.

Takımın başantrenörü Ali Yıldırım, ilk maçı sahalarında oynadıklarını ve bu avantajı iyi kullandıklarını söyledi.

İkinci karşılaşmada basit hatalar yaptıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"İlk maçta hem iyi basketbol hem de iyi mücadele ortaya koyduk ve kazanmayı bildik. İkinci maçımızı deplasmanda oynadık. Aslında kötü oynamadık. Ufak hatalar maçın sonucunu etkiledi. Bu maçta yaptığımız hataları iyi analiz ettik ve dersimize çalıştık. Rakip ikinci maçında üçlük ve dış bölgelerden bizden daha çok etkili oldu ve daha fazla yüzde yakaladı. O alanda bizim de top kayıplarımız oldu. Bunları aza indirmek için çalışıyoruz. İnşallah oynayacağımız maçta bu hataları yapmayacağız. Bu turu geçmek istiyoruz. Onun için elimizden geleni yapacağız. Taraftarı mutlaka maçımıza bekliyoruz. İyi hazırlandık, en iyi oyunumuzu oynayıp kazanmak ve turu geçmek istiyoruz."

"Oyuncularımıza güvenimiz tam"

Gaziantep Basketbol Genel Menajeri Boray Dai ise ligin normal sezonunda ve play-off'ta oynanan oyundan mutlu olduklarını söyledi.

Gaziantep şehrinin Süper Lig'i hak ettiğini aktaran Dai, "İlk maçta gayet iyi oynadık. Özellikle taraftarın baskısıyla maçı kazandık. İkinci maçta şanssız bir yenilgi aldık. Hocamıza ve oyuncularımıza güvenimiz tam. İnşallah pazar günü kazanan biz olacağız. Rakibi yenip turu geçeceğimize yürekten inanıyorum."dedi.

Serideki son maç yarın Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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