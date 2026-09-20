Gaziantep Basketbol, evindeki ilk maçtan galibiyetle ayrıldı

Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Finalspor'u konuk eden Gaziantep Basketbol, büyük çekişmeye sahne olan ve iki kez uzatmaya giden karşılaşmayı 91-89 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, ligin 2. haftasında Finalspor'u Kamil Ocak Spor Salonu'nda ağırladı. Sezonun seyircisi önündeki ilk karşılaşmasına çıkan kırmızı siyahlılar, baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini iki uzatma sonunda 91-89 mağlup etti.

Karşılaşmaya iki takım da yüksek mücadele temposuyla başlarken, ilk çeyreği Finalspor 19-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Gaziantep Basketbol, hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koyarak devre arasına 38-34 üstünlükle girdi.Üçüncü çeyrek Finalspor 55-52 üstünlüğüyle tamamlandı. İlk uzatma bölümünde de başa baş mücadele devam ederken, kazanan yine belirlenemedi. İkinci uzatmada ise Gaziantep Basketbol, kritik anlarda bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirdi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Gaziantep Basketbol, Finalspor'u 91-89 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Taraftardan takıma büyük destek

Gaziantep Basketbol'un sezon içerisindeki ilk iç saha karşılaşması, taraftarların yoğun ilgisine sahne oldu. Maç boyunca takımlarına destek veren taraftarlar, tezahüratlarla takıma büyük moral verdi.

Yılmaz'dan soyunma odasında tebrik

Karşılaşmayı tribünden takip eden Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, maçın ardından soyunma odasına giderek teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.Büyük mücadele ortaya koyarak Finalspor karşısında galibiyete ulaşan takımı tebrik eden Yılmaz, oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.

Gaziantep Basketbol, ligin 3. haftasında deplasmanda Cedi Osman Basketbol ile karşı karşıya gelecek.