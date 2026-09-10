Gaziantep Basketbol, lige galibiyetle başlamak için Keçiören deplasmanında

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Keçiören Belediyesi Bağlum ile yapacağı maçı kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.

Geçen sezon uzun süre ligde lider durumda bulunan Güneydoğu temsilcisi, daha sonra alınan kötü sonuçların ardından play-off'ta mücadele etmiş, final serisinde Pizzabulls Bordo Basketbol'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaybetmişti.

Bu sezon kadrosunu Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncularla güçlendiren Gaziantep ekibi, "Süper Lig" parolasıyla tamamladığı hazırlık döneminin ardından sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlılar, Keçiören Belediyesi Bağlum ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle dönmek istiyor.

"Bu takım büyük hedefler için kuruldu"

Başantrenör Sinan Çelik, AA muhabirine, hazırlık dönemini verimli geçirdiklerini ve sezona da iyi başlamak istediklerini söyledi.

Takımların sahasında oynadığı maçları kazanmasının önemine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Bu ligde ev sahibi olduğunuz maçları kazanmak çok önemli, deplasmanda da kazanacağınız her maç sizi zirvede tutacaktır. Bizim için içeride veya dışarıda oynamak çok önemli değil. Biz her zaman kazanmaya aday bir takım olmak istiyoruz. Bu takım büyük hedefler için kuruldu ve herkes bunun farkında."

Çelik, hazırlık turnuvalarında taraftarların verdiği desteğin kendilerini memnun ettiğini belirterek, sezon içerisinde çok daha fazla taraftar desteği beklediklerini ifade etti.

Sporda kağıt üzerindeki hesapların değil, sahadaki oyunun sonucu belirlediğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Geçen sezon bu takım gerçekten çok iyi iş yaptı. Bence yaşanan talihsizlikler nedeniyle Süper Lig'e çıkamadı. Biz bu sezon elimizden geldiğince önlem almaya çalışacağız."

"Tek hedefimiz galibiyet"

Takım kaptanı Yiğitcan Turna da hazırlık maçları ve turnuvalarda iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, sakatlıkların kendilerini zorladığını söyledi.

Yiğitcan, "Bir iki sakatlığımız var, onlar biraz canımızı sıkıyor ama bizim işin doğasında bu var. Önemli olan, buralarda sakatlar olsa da iyi reaksiyon vermemiz gerekiyor. Sezon içinde bu tip durumlar yaşanabiliyor. Ankara'daki turnuvada sakatlıklarımız olmasına rağmen iyi mücadele ettik. Artık lig başlıyor, hedeflerimize ulaşmak için adım adım ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde bütün deplasman maçlarının zor geçtiğini belirten Yiğitcan Turna, şunları kaydetti:

"Keçiören, bu ligin yeni takımı. Onlar da evlerinde lige iyi başlamak isteyecekler ama bizim tek hedefimiz galibiyet, ikinci bir sonuç asla düşünmüyoruz. Lige çok iyi başlayıp bu ivmeyle devam etmek istiyoruz. İnşallah cumartesi günü kazanıp Gaziantep'e döneceğiz."