Gaziantep Basketbol'un tek hedefi Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Basketbol'un tek hedefi Süper Lig

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, geçen sezon finalde kaybederek kaçırdığı Süper Lig bileti için bu sezon iddialı. Yeni yönetim ve kadroyla hedef, sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, geçen sezon finalde kapısından döndüğü Süper Lig'e bu sezon yükselmek istiyor.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne 2022-2023 sezonunda veda eden Gaziantep Basketbol, yeniden Süper Lig'e yükselmek için mücadelesini sürdürüyor.

Süper Lig hedefiyle başladığı geçen sezon iyi bir grafik çizen Güneydoğu temsilcisi, 10. haftada başlayan 16 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve 12. haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 27 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, normal sezonu 3. sırada tamamladı. Play-off'ta mücadele eden ve finalde Parmos Bordo Bandırma'ya 79-65 yenilen kırmızı-siyahlı ekip Süper Lig'e çıkamadı.

Yönetim değişti, kadro yeniden kuruldu

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bulunan Gaziantep Basketbol'un yönetimi, 8 Ağustos'ta düzenlenen törenle Şehitkamil Belediyesine devredildi.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özer Özcan'ın katıldığı törende kulübün yeni başkanı İrfan Karakuzulu, onursal başkanı ise Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz oldu.

Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından başantrenör Şemsettin Baş ile yollar ayrıldı. Geçen sezon Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Sinan Çelik takımın başına getirildi.

Gaziantep ekibinde geçen sezon mücadele eden Utku Yücedağ, İbrahim Ethem Yılmaz, Yiğitcan Turna, Asaf Sarıcaoğlu ile yolla devam edilirken, Mert Celep, Samet Geyik, Ali Emre Tanışan, Emir Adıgüzel, Scoochie Smith, Cengiz Sarp Coşkun ve Jamar Gulley takıma dahil edildi.

Tek hedef Süper Lig

Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz, AA muhabirine, takımın sporcusu, yönetimi ve taraftarıyla Süper Lig hedefi için hazır olduğunu, Gaziantep'in de Süper Lig'i hak ettiğini söyledi.

Bütün çalışmalarını Süper Lig hedefine yönelik yaptıklarını anlatan Yılmaz, "1. Lig serüvenimizi Süper Lig'e taşıyacağız. Heyecanlıyız, inançlı ve kararlıyız. Takımların her biri favori. Hepsine başarılar diliyorum. Şu an bizim transferlerimiz bitti ancak takviye yapabiliriz, hocamızın dediğine bakarız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, oyuncuların takımı doğup büyüdükleri kent gibi sahiplendiklerini dile getirerek, "Yüreklerinde Gaziantep atıyor, onu biliyorum. Sahaya da yansıyor. İnşallah sezon sonu hedeflemiş olduğumuz, hayal ettiğimiz Süper Lig heyecanını bize yaşatacaklar. Geçen sene son dakika direkten döndük. Bu sene inşallah bu direkten dönmeyi yaşamayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Umut Yılmaz, Basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Basketbol'un tek hedefi Süper Lig - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:40
UEFA kulüp sıralaması güncellendi İşte zirvedeki Türk takımı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:40:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Basketbol'un tek hedefi Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement