Gaziantep Boccia Takımı: Sosyalleşmek ve Hayata Adapte Olmak - Son Dakika
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Gaziantep Boccia Takımı: Sosyalleşmek ve Hayata Adapte Olmak

Gaziantep Boccia Takımı, kas hastası sporcuların sosyalleşmesini ve hayata adapte olmasını sağlıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin desteğiyle kurulan takım, Türkiye Boccia Şampiyonası'na katılarak milli takım kadrosunda yer almayı hedefliyor. Takım antrenörü Emre İlhan, sporcuların boccia oynayarak kendilerini geliştirdiğini ve farklı kültürlerle tanıştığını belirtti. Sporcular, Türkiye Şampiyonası'na özverili bir şekilde hazırlanıyor ve derece yapmayı hedefliyor.

01.08.2024 12:11
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Gaziantep Boccia Takımı'nın kas hastası sporcuları, yaptıkları branşla "sosyalleşiyor ve hayata adapte" oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin desteğiyle 3 yıl önce, ağır engelli olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon gören kas hastalarından kurulan takım, antrenmanlara 5 kişiyle başladı.

Sporcu sayısı zamanla artan takım, Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun organizasyonlarında mücadele etti.

Kocaeli'de 9-13 Ağustos tarihleri arasında 15 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye Boccia Şampiyonası'na hazırlanan sporcular, derece yaparak milli takım kadrosunda yer almayı hedefliyor.

Takım antrenörü Emre İlhan, AA muhabirine, kadrodaki sporcuların ağır bedensel engelli bireyler olduğunu ve boccia oynayarak sosyal etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sporcularının çoğunun yürüme yetisini sonradan kaybettiğine dikkati çeken İlhan, "Bu yetisini kaybedince akülü sandalyeye mahkum oluyorlar. Bu mahkumluğa bu sporla karşılık veriyoruz. Bu spor onların kendilerini geliştirmelerini, sosyalleşmelerini ve hayata adapte olmalarını sağlıyor. Sosyal hayatta ne kadar verimli olduklarını görüyorlar. Müsabakalara katılarak şehir şehir geziyorlar. Farklı kültürlerle tanışıyorlar. Geçen sene Yalova'ya gittik. Dereceler elde ettik. Kocaeli'ndeki şampiyonaya iyi hazırlanıp şampiyonluk yaşamak istiyoruz." dedi.

Türkiye şampiyonasına özverili hazırlandıklarını antrenman, piknik gibi programlarla zamanı değerlendirdiklerini anlatan İlhan, Kocaeli'ndeki turnuvaya 20 kişi katılacaklarını ifade etti.

Bütün kategori ve klasmanlarda sporcularının olduğuna vurgu yapan İlhan, "Çok iyi bir çalışma sergileyerek, iyi bir dönem geçirdik. İnşallah güzel sonuçla süsleyeceğiz." diye konuştu.

"Boccia'yi çok sevdim"

Sporculardan 32 yaşındaki Aysel Mercandağı, boccia ile 2022'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tanıştığını ve çok sevdiğini dile getirdi.

İlkokulu bitirdiğinde 12 yaşına kadar yürüdüğünü sonrasında ise akülü sandalye kullanmak ve okulu bırakmak zorunda kaldığını aktaran Mercandağı, "Okulu açık öğretimden bitirdim. Yüzme, bilgisayar kursu ve dikiş nakış kurslarına katıldım. Bu şekilde aktif olmaya ve hayata tutunmaya çalışıyorum. Yakında Türkiye Şampiyonası var ona hazırlanıyoruz. Bu yıl ki hedefimiz dereceye girmek ve milli takıma gitmek, Avrupa'da ve dünyada inşallah İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımı göklere çektirmek istiyoruz. Çok çalıştık, çok emek verdik, çok heyecanlıyız."

Burak Avcı, sürekli yere düşmesiyle hastalığının ortaya çıktığını, lise döneminden sonra akülü araba kullandığını ifade etti.

Boccia ile hayata tutunduğunu kaydeden Avcı, şampiyonada hedefinin ilk 3'e girmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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