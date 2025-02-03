Gaziantep FK 1-0 Galatasaray: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri - Son Dakika
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Gaziantep FK 1-0 Galatasaray: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Gaziantep FK 1-0 Galatasaray: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK ve Galatasaray maçı sonrası, iki takımın teknik direktörleri Selçuk İnan ve Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İnan, takımının mücadelesini kutlarken, Buruk kazanmanın önemine vurgu yaptı.

03.02.2025 23:17  Güncelleme: 23:51
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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, - SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen final paslarını iyi yapamadıkları için skor üretemeyerek kaybettiklerini söyledi. Kaybetmiş olmalarına rağmen oyuncularını ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutlayan Selçuk İnan, "Neredeyse maçın tamamını yenik durumda oynamamıza rağmen oyuncularımız önde oynamaya çalıştı, baskı yaptı, pozisyona da girdiler ve ellerinden geleni yaptılar. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. İstediğimiz sonucu elde edemesek bile ortaya konulan mücadele gelecek adına iyi. Erken yediğimiz gol bizi sarstı ama oyunumuzu bozmadı. Golün ardından tekrar oyuna döndük, pozisyonlara girdik, goller kaçırdık, fazlasıyla korner kullandık ama golü bulamadık. Puan veya puanlar kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa doğru şekilde kullanmaya çalıştık. Son final paslarında başarılı olamadık ve kaybettik" dedi.

Galatasaray'ın Avrupa'dan döndüğü için yorgun oluşunu fırsata çevirmek için maça ofansif bir kadro ile çıktıklarını da anlatan Selçuk İnan, "Önde oynamak istedik ve bunu başardık. Bu stratejimiz oyun olarak tuttu ama sonuca ulaşamadık" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: HEDEFİMİZE DOĞRU YÜRÜYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK gibi zorlu bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Gaziantep FK'nın iç saha performansının yüksek olduğunu ve buna göre hazırlandıklarını ifade eden Okan Buruk, "Zor olan deplasmanda erken gol bulmak ve gol yememek önemliydi. Son iki lig maçını gol yemeden tamamladık. İkinci yarı rakibin aldığı riskler oldu, bizim de girdiğimiz pozisyonlar oldu. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Üst üste maç oynuyoruz, sakat ve eksikliklerimizin yanı sıra yorgunluklar var. Zor bir haftaydı bizim için kazanarak çıkmak bizim için değerli. Hedefimize doğru yürüyoruz, 6 puanlık farkı devam ettiriyoruz. Yarışta ipi göğüsleyen taraf olacağız bunu hem sahada hem transferde göstermeye çalışıyoruz. Transferlerimizi de tamamlayınca Galatasaray olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sağ ve sol kanatların yanı sıra savunma ve orta sahaya da transfer yapmak istediklerini dile getiren Buruk, karşılaşmada Torreira'ya verilen sarı kartın çok komik olduğunu savunarak, "Torreira suratına tokat yediği için kart gördü. Hakem oyuncumuza ısmarlama kart verdi" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK 1-0 Galatasaray: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri - Son Dakika

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