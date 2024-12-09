Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada kaleciyi önde gören N'Diaye'nin orta sahaya yakın noktadan çektiği şutu Ivo Grbic son anda uzanarak kornere çeldi.
4. dakikada sol kanattan Lungoyi'nin kullandığı kornerde ön direkte topa iyi yükselen Okereke'nin kafası kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0
9. dakikada Lungoyi'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun vuruşu Ivo Grbic'ten döndü.
23. dakikada Rizespor'da Dal Veresanovic'in uzaktan sert şutunda top üstten auta çıktı.
29. dakikada Olawoyin'in ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
35. dakikada Rizespor'un Ghezzal ile tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Alp
Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Salem M'Bakata, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Mustafa Eskihellaç, Badoo N'Diaye, Ogün Özçiçek, Deian Sorescu, Christopher Lungoyi, Halil Dervişoğlu, David Okereke
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Qentin Duabin, Furkan Soyalp, Cyril Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ömürcan Artan, Maxim
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Husniddin Alikulov, Mithat Pala, Amir Hadziahmetovic, Dal Veresanovic, İbrahim Olawoyin, David Akintola, Rachid Ghezzal, Ali Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Casper Hojer, Benhur Keser, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Altin Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Okereke (dk. 4) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: N'Diaye, Ogün Özçiçek (Gaziantep FK) - GAZİANTEP
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK 1-0 Önde - Son Dakika
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