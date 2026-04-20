Gaziantep FK 2-0 Önde

20.04.2026 21:07
Gaziantep FK, Kayserispor'u 2-0 önde tamamladığı ilk yarıyla süper ligdeki mücadelesini sürdürüyor.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado, Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet (Dk. 34 Ramazan Civelek), Furkan Soyalp, Bennasser, Mather, Benes, Cardoso, Chalov

Goller: Dk. 25 Bayo, Dk. 45+1 Benasser (kendi kalesine) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Gidado (Gaziantep FK), Dk. 43 Benes (Zecorner Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı kırmızı-siyahlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Sorescu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit kornere gönderdi.

4. dakikada Sorescu'nun sağdan pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda yan direkten dönen meşin yuvarlağı Katongo uzaklaştırdı.

25. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı taç atışında topla buluşan Kozlowski'nin pasına bekletmeden vuran Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

35. dakikada Benes'in savunma arkasında gönderdiği topla buluşan Cardoso'nun şutunda top savunmaya da çarptıktan sonra kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

45+1. dakikada Maxim'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında buluşan Camara'nın sert şutunda Bennasser'e çarpan top yan direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Bulgaristan’da sandıktan ezici zafer çıktı En çok Putin sevinecek Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek

21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:25
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
20:55
Ahmed Şara’dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
Ahmed Şara'dan basketbol kariyeri hakkında itiraf
20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
