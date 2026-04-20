Gaziantep FK 2-0 Önde

Stat: Gaziantep
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Sorescu, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Gidado, Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet (Dk. 34 Ramazan Civelek), Furkan Soyalp, Bennasser, Mather, Benes, Cardoso, Chalov
Goller: Dk. 25 Bayo, Dk. 45+1 Benasser (kendi kalesine) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 17 Gidado (Gaziantep FK), Dk. 43 Benes (Zecorner Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı kırmızı-siyahlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
2. dakikada Sorescu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit kornere gönderdi.
4. dakikada Sorescu'nun sağdan pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda yan direkten dönen meşin yuvarlağı Katongo uzaklaştırdı.
25. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı taç atışında topla buluşan Kozlowski'nin pasına bekletmeden vuran Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.
35. dakikada Benes'in savunma arkasında gönderdiği topla buluşan Cardoso'nun şutunda top savunmaya da çarptıktan sonra kaleci Zafer Görgen'de kaldı.
45+1. dakikada Maxim'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında buluşan Camara'nın sert şutunda Bennasser'e çarpan top yan direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
