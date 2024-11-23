Gaziantep FK 3-0 Başakşehir'i Yendi - Son Dakika
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Gaziantep FK 3-0 Başakşehir'i Yendi

Gaziantep FK 3-0 Başakşehir\'i Yendi

Gaziantep FK, 13. haftada evinde Başakşehir'i 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

23.11.2024 19:16
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve galibiyeti beklediklerini söyledi.

Kazak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yarının 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu anımsatarak "Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım." dedi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Kazak, şunları kaydetti:

"4 haftalık mağlup olmama serimiz vardı. İyi bir seri yakalamıştık ama küçük bir kazaya uğradık. Milli maç arasında eksikliklerimizi görüp en iyi şekilde hazırlandık. Aynı şekilde rakibimizi de en iyi şekilde analiz ettik. Bugün bu galibiyeti bekliyorduk. Oyuncularımızın arzusu ve isteği gayet iyiydi. Hepsine teşekkür ederim."

Başakşehir cephesi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin "Takımın son haftalardaki kötü gidişatını neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine ise Atan, "Bütün sorumluluk benim, oyuncularıma teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK 3-0 Başakşehir'i Yendi - Son Dakika

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