Üye Girişi
Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

16.02.2022 14:06
Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç oynandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:03 Abdurrahim Albayrak'tan "Geri dön" çağrısına olumsuz yanıt
13:58 Yürüdüğü esnada içi para dolu çanta buldu, parayı sabine ulaştırdı, teşekkürle ödüllendirildi
13:54 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: HDP'yi hoş tutalım ama boş tutalım yaklaşımının farkındayız!
13:53 Yemin törenine damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu selamlaştı
13:46 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı
13:34 NATO uyardı: Ukrayna'ya yönelik işgal her an başlayabilir
13:34 Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero anlattı: Bayern bana geldi ama Sosa'yı beğendi
13:32 Halil Dervişoğlu yuvadan uçuyor! İngiliz ekibi Brentford'la temasta
12:39 Donmak üzerelerdi! Bozayı yavrularını köpekler kurtardı
13:17 KDV indirimi yansımaya başladı! 1 kilo et 10 TL daha ucuz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:15:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement