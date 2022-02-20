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Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika

Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından

20.02.2022 16:13
Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, keyif veren bir galibiyet aldıklarını söylediMontella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin evinde iyi oynadığını bildiklerini ve...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, keyif veren bir galibiyet aldıklarını söyledi

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin evinde iyi oynadığını bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını ifade etti.

Maça iyi başladıklarını belirten Montella, şunları kaydetti:

"Çok keyif veren bir galibiyet oldu. Maçtan önce çekindiğin bir rakip gibi geliyordu bana. Sürekli kazanma isteği olan bir takım. Çok hazır ve saygı duyduğum bir hocanın takımı. Kendi evinde yüzde 80 maç kazanan bir takım. Kazandığımız için çok mutluyum. Rakibin taktiğine göre birkaç sefer zorlandık ama bu maçta aşağı yukarı hiç zorlanmadık. Çocuklarımı tebrik ediyorum. Evinde hiç kaybetmemiş bir takıma daha fazla motive olduk."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK-Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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