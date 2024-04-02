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Gaziantep FK, Alanyaspor karşısında 2-0 geride - Son Dakika
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Gaziantep FK, Alanyaspor karşısında 2-0 geride

Gaziantep FK, Alanyaspor karşısında 2-0 geride

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un gollerini Ahmed Hassan ve Oğuz Aydın attı.

02.04.2024 21:28
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Özdemir'in yerden şutu Nita'da kaldı.

6. dakikada Richard'ın sağ çaprazdan ortasına arka direkte kafayı vuran Ahmed Hassan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan pasında uygun pozisyonda topla buluşan Ahmed Hassan'ın tehlikeli şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

30. dakikada Dragus'un savunma arkasında kafayla indirdiği topla kaleye yönelen Markovic'in sol çaprazdan şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

32. dakikada sağ kanada atılan uzun topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girer girmez uzak köşeye sert ve düzgün şutu ağlarla buluştu. 0-2

34. dakikada Yusuf'un sol çaprazdan penaltı noktasına çevirdiği topa Oğuz Aydın'ın gelişine sert şutunu kaleci Nita son anda kornere çeldi.

41. dakikada tribünlerden yoğun tepki alan ve oyundan çıkması istenen Ertuğrul Ersoy'un yerine Arda Kızıldağ oyuna girdi.

45+2. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Ahmed Hassan'ın karşı karşıya yerden şutunu kaleci Nita kurtardı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Bilir, Suat Güz

Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy (Arda Kızıldağ dk. 41), Papy Djilibodji, N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçicek, Jamiro Monteiro, Dein Sorescu, Lazar Markovic, Maxim, Denis Dragus

Yedekler: Mustafa Burak, Furkan Soyalp, Badji, Jevtovic, Gradel, Bikel, Morais, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

Yedekler: Yavuz Aydın, Lima, Novais, Uijo, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Agusto, Carlos Eduardo, Anderson

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Ahmed Hassan (dk. 6), Oğuz Aydın (dk. 32) (Alanyaspor)

Sarı kart: Aliti (Alanyaspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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