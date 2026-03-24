Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

24.03.2026 20:14
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıkları sürerken bazı oyuncular milli takımda yok.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz'ın UEFA Pro Lisans Kursu'nda olmasından dolayı yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Nihad Mujakic ve Myenty Abena katılmadı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, top kapma çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Tedavi süreçleri devam eden Arda Kızıldağ, Ogün Özçiçek, Nazım Sangare ve Denis Draguş da özel program eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarına başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

ABD “Hürmüz Boğazı’nda mayın bulduk“ dedi, İran resti çekti ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık 2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti
Zonguldak’ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü

20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:12
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:28
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
