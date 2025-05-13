Gaziantep FK, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü konuk olacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Kürşat Daloğlu yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve aktivasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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