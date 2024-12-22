Gaziantep FK, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Antalyaspor\'u 2-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Gaziantep'in teknik direktörü Selçuk İnan, oyuncularının gösterdiği mücadeleyi övdü ve transfer çalışmalarına değindi. Antalyaspor'un teknik sorumlusu Mehmet Aurelio ise ikinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini, ancak galibiyeti elde edemediklerini belirtti.

22.12.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
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SÜPER Lig'in 17'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Antalyaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, oyuncuların bu galibiyet için iyi mücadele ettiğini söyledi. Ara transfer dönemi için stoper mevkisine takviye yapmak için çalıştıklarını vurgulayan ve maçı değerlendiren İnan, "Böylesine bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Antalyaspor son birkaç haftadır iyi oynayan bir takım. Özgüven açısından yüksek bir takım olarak buraya geldiler. Merkezde iyi pas yapan ve topa sahip olan bir takım. Ama biz bugün gerçekten iyi hazırlanmıştık ve oyuncularım bu maçı istedi. Uzun süre önde baskı yaparak oynadılar. Çok farklı kazanabilirdik. Çok mutlu ve gururluyum. Oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Birkaç gün izinden sonra antrenmanlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekstra bir kamp dönemi olmadığı için bu kısa arada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakat oyuncular ile ilgili sezonun bu dönemleri en tehlikeli dönemlerdir. Oyuncularımız için kupa maçları da başladı. 3 günde bir maç oynanması çok kolay değil. Bu tür sakatlıklar bizim beklediğimiz sakatlıklar. Bu sakatlıklar olağan ama üst üste gelmesi oyunumuzu tabii ki etkiliyor. Her oyuncu ile her şeyi aynı yapamıyorsunuz bu bir gerçek. Biraz daha önde ve deplasmanda da bu iştahla oynamamız gerekiyor. Ara transfer ile ilgili isteklerimiz oldu. Stoper isteğimiz oldu ve transfer yapmak çok kolay değil. Başkanımız ve yöneticilerimiz büyük sıkıntılar ile uğraşıyor. İnşallah o bölgede transfer gerçekleştirirsek sizlerle paylaşmış oluruz" dedi.

MEHMET AURELIO: ZOR BİR DEPLASMAN OLDUĞUNU BİLİYORDUK

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Gaziantep FK deplasmanının zorlu bir maç olacağını bildiklerini ve çok çalışarak geldiklerini kaydetti. İkinci yarıda pozisyonları değerlendiremediklerini ve bu yüzden de mağlubiyet ile ayrıldıklarını aktaran Aurelio, "Gaziantep deplasmanına çok çalışarak geldik. Galibiyet ve 3 puan için gelmiştik. Maalesef yenilerek ve üzüntü ile ayrılıyoruz. Hafta boyunca iyi çalıştık. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu yüzden iyi bir skor alamadık. İkinci yarı daha iyi bir oyun çıkardık ancak mağlubiyetle ayrılıyoruz. Önümüzde izin süresi ve Eyüpspor maçı hazırlığı olacak. Gaziantep'in zor bir deplasman olduğunu biliyorduk. İkinci yarıdaki şansları değerlendiremediğimiz için oyunu kendi lehimize çeviremedik. Net pozisyonları değerlendiremediğimiz için buradan üzüntülü bir sonuç ile ayrılıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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