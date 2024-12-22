Gaziantep FK, Antalyaspor'u İlk Yarıda Önde Tamamladı

Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin Aylak
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Okereke, Maxim, Halil Dervişoğlu
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Thalisson, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Soner Dikmen, Djenepo, Gaich
Gol: Dk.42 Kozlowski (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 23 Petrusenko (Onvo Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Onvo Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
1. dakikada Maxim'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Okereke'nin çıkardığı meşin yuvarlağa, Kenan Kodro'nun yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
16. dakikada Bünyamin Balcı'nın orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahasında buluşan Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğe çarparak auta gitti.
32. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak auta gitti.
34. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Okereke'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak Sorescu'nun önünde kaldı. Sorescu'nun yaptığı plase vuruşta top, ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
42. dakikada Mustafa Eskihellaç orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bulunan Okereke ile buluşturdu. Okereke'nin savunmayı çalımlayarak gönderdiği pasa ayağının içiyle tek vuruş yapan Kozlowski, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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