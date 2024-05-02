Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda çift kale maç yapıldı. Sakatlığı bulunan Marko Jevtovic antrenmana katılamadı.

02.05.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma, koordinasyon ve top kapma çalışmaları başlayan antrenmanda çift kale maç yapıldı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Antrenmana sakatlığı bulunan Marko Jevtovic katılamadı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Selçuk İnan, Hatayspor, Gaziantep, Trendyol, Selçuk, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 İstanbul’da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement