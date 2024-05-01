Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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