Gaziantep FK Belgrad'da Kamp Yapıyor
Gaziantep FK, ikinci etap kampını Belgrad'da sürdürüyor. Antrenmanlar güç, kuvvet ve dayanıklılık üzerine.
Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre günün ikinci antrenmanı teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde 1 saat 15 dakika sürdü.
Güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan ve dayanıklılık koşularıya devam eden antrenman, top kapma çalışmalarıyla son buldu.
Kaynak: AA
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